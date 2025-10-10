Mark’s Substack

Mark's Substack

Australia really needs Better Government - Catching up with Steven Tripp, President ABG

Steven provides an update on Australians for Better Government, it's initiatives, growth, and events
Mark Neugebauer
Oct 10, 2025
Transcript

Find out more - Australians for Better Government

Book for ABG’s upcoming Adelaide event - Revival - Defining a New Direction for Australia

